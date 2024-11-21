Van’ın Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu başkanlığında “Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirildi.

Yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla ve meteorolojinin uyarısıyla olumsuz hava şartlarının genel hayatı etkileyebilecek olumsuz durumların önüne geçilmesi, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarca alınacak tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Murat Karaloğlu başkanlığında yapılan toplantıda kurumlar arası uyum ve eşgüdümün önemine vurgu yapılarak başta eğitim faaliyetleri olmak üzere alınacak tedbirlerin kurumlarca bütüncül yaklaşımla etkin şekilde yapılması kararlaştırıldı ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapılan bilgilendirme sunumunun ardından Erciş genelinde Kaymakam Murat Karaloğlu, ilgili kurumların sorumluluk sahalarında üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri ve koordineli bir şekilde çalışmaları konusunda talimat verdi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, Erciş Belediye Başkan Yardımcısı ve ilgili birim sorumluları katıldı.

Toplantı, katılımcıların talep ve önerilerinin dinlenmesi ile sona erdi.