Tokat’ın Erbaa ilçesinde 5 Mayıs’ta yeniden açılan hayvan pazarı, çevre il ve ilçelerde baş gösteren salgın hastalık nedeniyle bir kez daha kapatıldı.

Erbaa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kararı doğrultusunda hayvan pazarının 15 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Çevre il ve ilçelerde başlayan salgın hastalık sebebiyle ilçe hayvan pazarımız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 15.05.2025 tarihi itibariyle ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Erbaa hayvan pazarının ne zaman yeniden açılacağına dair bilgilendirmenin ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.