Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi’nde Engellilik Farkındalık Eğitimi verildi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin engelli bireylerin yaşamlarını daha iyi anlayabilmesi amacıyla dikkat çekici bir etkinlik düzenlendi. Rehber öğretmen Burak Koç’un öncülüğünde gerçekleştirilen "Engellilik Farkındalık Eğitimi’nde, öğrencilerin farklı engel türlerini deneyimleyebileceği bir parkur kuruldu. Göz bantlarıyla yürüyerek görme engellilerin karşılaştığı zorlukları deneyimleyen öğrenciler, koltuk değnekleriyle oluşturulan engelli parkurunda yürüme güçlüğü çeken bireylerin yaşadıklarını hissederek tamamladılar. İşitme, konuşma ve zihinsel engellilik konularında da çeşitli bilgilendirmeler yapılarak çok yönlü bir farkındalık kazandırıldı.

Okul Müdürü Faruk Kıral, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Engellilik bir kusur değil, yaşamın farklı bir hali. Öğrencilerimizin bunu sadece duyarak değil, hissederek anlaması çok önemliydi. Bugün burada empati kurmanın, anlayış göstermenin ve toplumsal duyarlılığın ne kadar kıymetli olduğunu birlikte gördük. Bu anlamlı etkinliği düzenleyen rehber öğretmenimiz Burak Koç’a ve katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, okulda engellilik konusunda kalıcı bir farkındalık oluşturmayı hedefledi.