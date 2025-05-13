Keşan Zihinsel Engelliler Derneği’nin 22 yıl başkanlığını yapan Emine Sönmez, Engelliler Haftası’nda İGFA’ya konuştu: “Derneğimizi çaresizlik ve ilgisizlikten kapattık.”Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, 22 yıl Keşan Zihinsel Engelliler Derneği Başkanlığı yapan Emine Sönmez ile söyleşi yaptı.

Sönmez, engellilere verilen hakların ellerinden alındığını, bu çaresizlik ve ilgisizlik nedeniyle derneği kapatmak zorunda kaldıklarını belirtti.

“ENGELLİLERİN SOSYALLEŞMESİ ÖNEMLİ”

Emine Sönmez, zihinsel engellilerin sosyalleşmesi için dernek olarak yoğun çaba gösterdiklerini, ancak günümüzde devletin bu konuda yetersiz olduğunu söyledi. Ailelerin sorunlarının parayla çözülmediğini ifade eden Sönmez, "Öksüz ve yetim zihinsel engelliler sokaklara bırakılıyor, bakım evleri yetersiz. Engelli sorunları kimsenin önceliğinde değil” dedi.

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen engelli maaşlarının kesildiğini ifade eden Sönmez, engelli tanımının genişletilmesiyle suistimaller yaşandığını ve gerçek engellilerin mağdur olduğunu vurguladı.

“KEŞAN’DA ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ HAYAL KIRIKLIĞI”

Sönmez, Keşan’da bir Engelsiz Yaşam Merkezi açıldığını ancak sadece ismen var olduğunu belirterek, “Ailesini kaybeden zihinsel engelliler için insanca yaşanabilecek, hayata katılabilecekleri ev ortamları olmalı. Keşan, huzurevi gibi fırsatları da kaçırdı” diye konuştu. Şehirde engelliler için altyapının yetersiz olduğunu, özellikle ara sokaklarda sorunlar yaşandığını belirten Sönmez, derneğin, okul koruma derneği olarak kurulduğunu, daha sonra zihinsel engellilere yönelik çalıştığını anlatırken, ilgisizlik nedeniyle derneği tasfiye ettiklerini ifade etti.

“MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYİN”

Emine Sönmez, engellilere seslenerek, “Mücadeleden vazgeçmeyin, belki bir gün duyan olur. Sorunlarınızı gündemde tutun. Engelliler de eşit haklara sahip. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyorum” dedi.