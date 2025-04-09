Enerjisa Üretim, dünyanın önde gelen rüzgar türbini üreticilerinden Nordex Group ile Kopenhag’da stratejik bir iş birliğine imza attı. Şirket, Edirne RES ve Balkaya RES ihalelerinde kazandığı 750 MW kapasite ile rüzgar enerjisi kurulu gücünü önemli ölçüde artıracak. Santrallerde gerçekleşecek temiz enerji üretimiyle yıllık 1,5 milyon ton karbon salımının önüne geçilecek.

Enerjisa Üretim, YEKA RES-2024 ihalesindeki büyük iki sahayı kazanarak yenilenebilir enerji dönüşümünde önemli bir adım daha attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2035 yılı için belirlediği yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda, 750 MW’lık yeni rüzgar yatırımıyla Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki küresel rekabet gücünü artıran şirket, yeşil ve karbonsuz bir geleceğin temellerini bugünden inşa ediyor.

Bu büyük atılımın bir parçası olarak, dünyanın önde gelen rüzgar türbini üreticilerinden Nordex Group ile tedarik & kurulum ve türbin bakım anlaşması imzalandı. Group, Türkiye’de üreteceği 108 adet Nordex türbiniyle yeşil enerji dönüşümüne ivme kazandıracak. Yerli üretim destekli bu türbinler yerel ekonomiye katkı sağlarken, Türkiye’nin rüzgar enerjisinde daha bağımsız ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına olanak tanıyacak.

Kopenhag’da gerçekleşen tarihi iş birliğinin imza töreninde Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, Enerjisa Üretim CFO’su Mert Yaycıoğlu, Enerjisa Üretim İşletme ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı Aziz Ünal, Nordex Group Windpower CEO’su Jose Luis Blanco, Nordex Group Avrupa Bölgesi CEO’su İbrahim Özarslan, Nordex Group Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ender Özatay ve Nordex Group Türkiye ve Ortadoğu Bölge Satış Direktörü Mutlu Sevimli bulundu.

Enerjisa Üretim, YEKA RES-2024 ihalelerinde büyük bir başarıya imza atarak 410 MW kapasiteli Edirne RES ve 340 MW kapasiteli Balkaya RES projelerini portföyüne ekledi. Böylelikle rüzgar enerjisi yatırımlarına toplamda 750 MW’lık bir ekleme daha sağladı. Yeni rüzgar enerjisi santralleri yatırımıyla Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji üreticilerinden biri olarak konumunu daha da güçlendiren şirket, yenilenebilir enerji dönüşümüne öncülük ederek temiz ve sürdürülebilir bir geleceğin enerjisini de üretmeye devam edecek.

Yaklaşık 1,2 milyon hanenin elektrik tüketimine eşdeğer enerji üretilecek

Yapılan açıklamaya göre, 2027 yılında tamamlanması planlanan Edirne RES ve Balkaya RES; toplamda 108 Nordex türbiniyle, yılda yaklaşık 1,2 milyon hanenin elektrik tüketimine denk gelen ihtiyacı karşılayacak ve yılda yaklaşık 1,5 milyon ton karbon salımını engelleyecek. Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne yön veren bu projeler, sürdürülebilir gelecek için güçlü birer kilometre taşı olacak.

Rüzgar enerjisinde yerli üretimi ve istihdamı artıracak

Açıklamaya göre, ihale şartnamesinde yer alan yüzde 55 yerlilik koşulunu yerine getiren bu yatırım, yerli üretimi ve istihdamı artırırken, rüzgar enerjisi ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak. Halihazırda 29 santrali ve yaklaşık 4 bin MW kurulu gücüyle Türkiye’nin enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 4,2’sini karşılayan Enerjisa Üretim, yapım aşamasındaki santralleriyle birlikte 5 bin MW’ı aşan kapasitesini 2028 yılı sonuna kadar 6.250 MW mertebesine ulaştırmayı hedefliyor. Şirketin 2030 hedefinde ise 7 bin 500 MW seviyesine ulaşarak Türkiye’nin enerji bağımsızlığında ve karbon nötr bir geleceğin inşasında rol model olma misyonu var.

"Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamak bizim için bir sorumluluk "

Türkiye’nin rüzgar enerjisinde sadece bir üretici değil, dünyanın çözüm adresi olma yolunda ilerleyen güçlü bir ekosistem olduğunu vurgulayan Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, "YEKA RES-2024 yarışmasında elde ettiğimiz başarı, Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne olan güçlü bağlılığımızın bir göstergesidir. Toplam 750 MW’lık Edirne RES ve Balkaya RES projeleriyle Türkiye’nin rüzgar potansiyelini etkin şekilde kullanmasına katkı sağlarken, sürdürülebilir enerji üretimindeki ölçeğimizi de büyütüyor. Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamak, bizim için sadece bir iş değil, aynı zamanda gelecek nesiller için duyduğumuz bir sorumluluktur. Bugün 29 santralimizle ülke tüketiminin yaklaşık yüzde 4,2’sini karşılıyoruz. Bu üretim miktarı özel sektör oyuncuları arasında yüzde 7,4 pazar payını temsil ediyor. Yatırımlarımız tamamlandığında, toplam rüzgar kurulu gücümüz 2 bin 500 MW’ı aşacak ve böylece Türkiye’deki toplam rüzgar enerjisi kapasitesinin yaklaşık yüzde 10’unu tek başına oluşturacağız. Nordex Group ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği sayesinde hem yerli üretimi hem de istihdamı destekleyerek ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlıyoruz. İş birliğimiz yalnızca türbin tedariki ile sınırlı değil; aynı zamanda yeni nesil rüzgar teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarını da kapsıyor. Sadece kapasiteyi artırmakla kalmayıp, teknoloji transferi ve dijitalleşme gibi alanlarda da bu iş birliğinin kapsamını genişletmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’nin en büyük temiz enerji üreticilerinden biri olarak karbon nötr bir gelecek hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin rüzgar enerjisi kapasitesini artıracak, yerli ve yenilenebilir enerji ekosisteminin gelişimine katkıda bulunacak ve liderliğimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

Balkaya ve Edirne’deki rüzgar enerjisi santralleri için 108 adet Nordex türbinin teslimat ve kurulum çalışmalarını gerçekleştireceklerini belirten Nordex Group Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ender Özatay ise şunları söyledi: "Enerjisa Üretim’in YEKA RES-2024 ihalesinde kazandığı iki projeye dahil olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. YEKA RES-2024 kapsamında kazanılan iki proje için Nordex türbinlerinin bileşenlerini ağırlıklı olarak Türkiye’de üreteceğiz, bu da yerel üretime ve istihdam oluşturulmasına katkıda bulunacak. Bu türbinlerin bileşenleri YEKA RES-2024 kapsamında yer alan yönetmeliğin yerlilik kriterlerine uyumlu olarak üretilecektir."