Enerjisa Enerji, operasyonlarında kullandığı yapay zekâ teknolojilerinde etik ve sorumlu kullanımı önceliklendiriyor. Süreçleri kolaylaştıran ve verimli hale getiren yapay zeka teknolojilerinin etik, güvenilir ve sorumlu kullanımını garanti altına almak için de ‘Sorumlu Yapay Zekâ Politikası’nı hayata geçiriyor. Bu politika, insan gözetimi, şeffaflık, güvenilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yapay zekâ çözümlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını hedefliyor.

Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış, müşteri çözümleri şirketi ve e-mobilite faaliyetleri gösteren şirketi Enerjisa Enerji, yapay zeka alanındaki gelişmeleri geçmişten beri takip ederek iş kollarında önemli uygulamalar geliştiriyor. Enerji tüketim tahmini, kaçak elektrik kullanımı tespiti, tahsilat analizi gibi süreçlerde makine öğrenmesi yöntemleri ile üretilen çözümler devreye alan Enerjisa Enerji, doğal dil işleme yöntemleriyle farklı kanallardan gelen müşteri başvuru süreçlerini iyileştirmeye yönelik de çözümler uyguluyor.

Üretken yapay zekayı çalışanlarının hizmetine sunarak iş yerinde verimliliği artıran şirket, hem çalışanları hem de müşterilerine yönelik bir ‘Sorumlu Yapay Zeka Politikası’ yayınladı. Dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım atarak, tüm dünyanın gündeminde olan yapay zeka teknolojilerinin şirket kullanımına dair yayınladığı bu politika, yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesi, dağıtılması, kullanılması ve ticarileştirilmesi süreçlerinde etik ilkelere bağlı kalma taahhüdünü içeriyor. Yayınlanan politika ile yapay zekâ alanındaki rol ve sorumluluklar tanımlanırken, risklerin, fırsatların ve maliyetlerin etkin yönetimi, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin özümsenmesi ve çalışanların dijital yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

İnsan gözetimi, gizlilik, güvenilirlik, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verebilirlik gibi temel ilkelerin yer aldığı politikadaki yaklaşım, yapay zekâ çözümlerinin enerji sektöründeki kullanımını sürdürülebilir ve güvenilir bir temele oturtmayı hedefliyor. Enerjisa Enerji, Sorumlu Yapay Zekâ Politikası ile teknik yeniliklerin etik ve sosyal sorumluluk bilinciyle şekillendirilmesini sağlayarak, sektörde örnek teşkil edecek bir standart oluşturmayı amaçlıyor.

Yapılan açıklamaya göre; yapay zekânın gücünü etik değerlerle birleştirerek tüm paydaşlarının güvenini kazanmayı ve enerji sektöründe kalıcı bir dönüşüm oluşturmayı hedefleyen Enerjisa Enerji, teknolojinin sadece bir araç değil, topluma hizmet eden bir değer olduğunu hatırlatma sorumluluğunu da göstermiş oluyor. Şirket, sektörde yapay zekâ kullanımını teşvik etmek için tüm paydaşlarıyla birlikte hareket etmeye devam edecek.

"Yapay zeka sistemlerimizi etik ilkeler çerçevesinde geliştirmeye özen gösteriyoruz"

Enerji sektörünün dijital dönüşümüne öncülük ettiklerini ifade eden Enerjisa Enerji Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Yönetimi Bölüm Başkanı Mehmet Fırat, "Yapay zekâ, modern dünyayı yeniden şekillendirirken enerji sektörü de bu büyük dönüşümden payını alıyor. Yapay zeka; enerji sektöründe daha akıllı, verimli ve sürdürülebilir çözümler sunarak köklü bir dönüşüm sağlıyor. Akıllı şebekelerden tahmine dayalı bakım çözümlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu teknolojiler, yalnızca operasyonel verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda enerji yönetiminde daha güvenilir ve sürdürülebilir bir yaklaşımı mümkün kılıyor. Ancak, yapay zekanın getirdiği fırsatları yalnızca teknik ilerlemeler olarak görmüyoruz. Teknolojideki bu hızlı ilerleme, yalnızca teknik kazanımlarla değil, aynı zamanda güvenilir, adil ve etik ilkelerle yönlendirildiğinde gerçek anlamda kalıcı bir etki oluşturabilir. İnsan gözetimi, güvenilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi temel değerler, ’Enerjisa Sorumlu Yapay Zeka Politikası’ politikamızın yapı taşlarını oluşturuyor. Sektörde etik yapay zeka kullanımını teşvik ederek tüm paydaşlarımızla birlikte sorumlu bir dönüşüm sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Yapay zekanın gücünü etik değerlerle birleştirerek hem Enerjisa içinde hem de enerji sektörü genelinde kalıcı ve olumlu bir etki oluşturmayı hedefliyoruz."