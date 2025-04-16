Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Endüstri Mühendisliği Topluluğu (EMT) tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen ’Endüstride Yükselen Kariyer Adımları Zirvesi’nde (ENYÜKA 2025) öğrenciler, sektörlerin öncü isimleriyle buluştu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen çeşitli programlarla öğrenciler çeşitli sektörlerin temsilcileri ile buluşturulmaya devam ediyor. ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu (EMT) tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören Endüstride Yükselen Kariyer Adımları Zirvesi’nin bu yıl 2’ncisi düzenlendi. "EvoTech Vision: Teknolojiyle Şekillenen Kariyer Gücü" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, 12-13 Nisan tarihlerinde Alanya Kültür Merkezi’nde yoğun ilgiyle tamamlandı. Etkinlik, çevre üniversitelerden öğrencileri de bir araya getirerek, alanında öncü isimlerle buluşturdu.

Zirvede Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce ve Doğuş Teknoloji Expert Software Developer’ı Alper Ulusoy, öğrencilere başarı hikâyeleri ve tecrübelerini anlattılar. Zirvenin ikinci gününde ise ASELSAN Akademik Süreçler ve Koordinasyon Müdürü Dr. Ali Emre Güleç, TÜBİTAK Uzman Veri Bilimci Samet Kaya, Microsoft tarafından dünya genelinde tanınan ve MVP ünvanını taşıyan Mustafa Özdemir ve Yeşil Paket kurucu ortağı ve KMA Savunma kurucusu Kaan Murat Ayvaz öğrencilerle buluşarak önemli bilgiler aktardılar.

"Bilime katkı sunmaya devam edeceğiz"

Teknolojik gelişmelerin önemine vurgu yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, özellikle dijital dönüşümlerin endüstri mühendislerinin görev ve sorumluluklarını yeniden şekillendirdiğine değindi. Yapay zekânın gelişmesiyle birlikte yeni bir dönemin de başladığının altını çizen Rektör Türkdoğan, "ALKÜ olarak öğrencilerimizi bu değişimlere hazırlamak ve onları geleceğin teknolojileriyle donatmak için sürekli çalışıyoruz. Bilime katkı sunma misyonuyla endüstri mühendisliği alanında yenilikçi projelere ve araştırmalara öncülük ediyoruz. Geleceği şekillendiren bu teknolojileri en verimli şekilde kullanarak daha sürdürülebilir, verimli ve insan odaklı çözümler üretebiliriz. Bugün, bu büyük değişimin bir parçası olan sizlerle birlikte bu vizyonu tartışmak için buradayız. ALKÜ olarak her zaman sizlerin ve bilimin yanında olarak bölgemize, ülkemize ve bilim camiasına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket takdimi yapıldı. Zirvede öğrenciler sektör temsilcileriyle de bir araya gelerek, iş ve staj imkânları da buldu.