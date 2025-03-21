Endonezya’daki Lewotobi Laki-laki yanardağının patlamasının ardından gerçekleştirilen tahliyelerde bir kişinin yaralandığı kaydedildi. Avustralya ile Bali Adası arasındaki uçuşlar da askıya alındı.

Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesinde bulunan Lewotobi Laki-laki yanardağı patladı. Endonezya Ulusal Jeoloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki yanardağda dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın 13 Mart’tan bu yana çok sayıda küçük patlamaların ardından yaşandığı bildirildi. Yanardağın, 8 kilometreden daha yüksek kül püskürttüğü kaydedilirken bölgede alarm durumu da en yüksek seviyeye çıkarıldı. Patlamanın ardından çok sayıda sivilin bölgeden tahliye edildiğini aktaran yetkililer, tahliye sırasında 1 kişinin yaralandığını bildirdi. Jeologlar, bu sabah saatlerinde de küçük çaplı patlamaların yaşandığını bildirdi.

Uçuşlar askıya alındı

Endonezyalı yetkililer, Avustralya ile Bali Adası arasındaki uçuşların askıya alındığını açıkladı. Bali’deki havalimanı sözcüsü, havalimanının faaliyette olduğunu, sabah saatlerinde 7 uçuşun iptal edildiğini ve bazı iç hat uçuşlarının ertelendiğini söyledi.

Kasım ayında 9 kişi hayatını akybetmişti

Lewotobi Laki-laki yanardağının geçtiğimiz Kasım ayında patlaması sonucu da 9 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de tahliye edilmişti. Patlamanın ardından bölgedeki evlere, yanardağdan kopan kaya parçaları isabet etmişti.

Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alan Endonezya’da 130 aktif yanardağ bulunuyor.