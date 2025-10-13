Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine katkı sağlayan programlardan biri olan Boost the Future, 7. dönemine başladı. Endeavor Türkiye ve Akbank LAB iş birliğinde yürütülen program, teknoloji odaklı girişimlerin büyüme yolculuklarına hız kazandırmayı amaçlıyor. 1 Ekim itibarıyla başlayan bu yeni dönemde, programa katılma fırsatı elde eden sekiz yenilikçi girişim destek ve mentorluk sürecine dahil oldu.

2007 yılından bu yana Türkiye’de girişimcilik ekosistemine katkı sağlayan global girişimci ağı Endeavor Türkiye, Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından Akbank’ın inovasyon merkezi Akbank LAB ile hayata geçirdiği Boost the Future programıyla girişimcilere destek vermeyi sürdürüyor.

Boost the Future programının özel olarak hazırlanan eğitim ve atölye çalışmalarına katılma yetkisi kazanan girişimciler, 3,5 ay boyunca Endeavor’ın alanında uzman mentorlarından bire bir destek alarak, yatırımcılarla tanışma fırsatını yakalayacak ve işlerini bir üst seviyeye taşıyacak bağlantılar kurma avantajı elde edecekler. Ayrıca Endeavor’ın Girişimci Seçim ve Destek ekibi tarafından yakından izlenecek olan katılımcılar, Endeavor Yerel Seçim Panelleri’ne öncelikli katılım hakkı kazanacak. Akbank LAB’in yerel ve uluslararası iş ortaklarından oluşan ekosistemine katılma şansı da bu yolculuğun önemli bir parçası olacak.

Yapılan açıklamaya göre; Boost The Future programına kabul edilen girişimciler, program süresi boyunca Founders Forum’larda düzenli olarak bir araya gelerek deneyimlerini paylaşıyor; satış, yatırım, hukuk, pazarlama ve organizasyon gibi başlıklardaki strateji ve iş geliştirme atölyelerinden yararlanıyor; Türkiye’nin önde gelen girişimcileriyle ölçeklenmeye odaklı bire bir mentorluk görüşmeleri yapıyor. Program süreci Endeavor Girişimci Deneyimi ekibi tarafından yakından izleniyor ve katılımcılar, Endeavor’la globalleşmenin ilk adımı olan Yerel Seçim Paneli başvurularında öncelik elde ediyor. Program süresince Akbank LAB’in yerel ve uluslararası iş ortaklarıyla tanışarak yeni bağlantılar kuruyor.

Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen teknoloji odaklı girişimlere verilen desteğin, Türkiye girişimcilik ekosistemine etkisi hakkında, "Türkiye girişimcilik ekosisteminin son beş yılda yakaladığı ivme, küresel ölçekte dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Bugün artık yalnızca oyun değil; fintech, siber güvenlik ve B2B yazılım gibi alanlarda da girişimlerimiz yüksek hacimli yatırımlar alıyor, yeni pazarlara açılıyor ve Türkiye’yi bölgesel bir inovasyon merkezi haline getiriyor. Girişimcilerimizin global ölçekte daha görünür aktörlere dönüşmesi hem yatırımcı ilgisini artırıyor hem de yeni nesil kuruculara ilham veriyor" dedi.

Akbank Dijital Tasarım ve İnovasyon Bölüm Başkanı Ozan Atağ ise "Girişimcilik, cesaret ve kararlılık gerektiren bir yolculuk. Akbank olarak bu yolda girişimcilerin güçlü bir destekçisi olmayı kendimize görev biliyoruz. Endeavor Türkiye ile yürüttüğümüz ‘Boost the Future’ programı, stratejik bir akıl ve tecrübe paylaşım platformu haline geldi. Sunduğumuz güçlü mentorluk ve networking ağı ile girişimcilerimiz çözümlerini ileri aşamalara taşıyor ve yeni pazarların kapılarını aralayabiliyor; aynı zamanda birbirlerinden de farklı öğrenimler kazanabiliyorlar. Akbank LAB olarak, girişimcileri güçlendirmek ve Türkiye girişimcilik ekosistemini 360 derece bir bakış açısıyla ileriye taşımak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programın açılışında yapılan konuşmaların ardından, Endeavor Girişimcileri ve Getmobil’in kurucu ortakları ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Gerçekleşen söyleşide konuşan Getmobil’in kurucu ortakları Zeynep Uygun ve Mehmet Ertan Uygun, "Ürdün’de katıldığımız Endeavor Dealmakers etkinliği, büyüme yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktası oldu. Orada kurduğumuz bağlantılar sayesinde 212 ile yatırım sürecine girdik. Şirket olarak en güçlü kaslarımızdan biri hız; ancak bu bazen hatalara da yol açabiliyor. Neyse ki hatalarımızı da hızlıca telafi edebiliyoruz. En çok zorlandığımız alanlardan biri işe alımdı; iki yıl önce birçok yanlış yaptık ama artık çok daha net kriterlerle ve radikal şeffaflıkla, bize gerçekten uygun insanları seçiyoruz. Mülakatlarda işin olumsuz yanlarını da açıkça paylaşıyor, bundan rahatsız olmayanlarla ilerliyoruz. Bu süreçte etkinliklerin stratejik değerini çok daha iyi anladık ve artık mümkün olduğunca kaçırmamaya çalışıyoruz" dedi.

Bu yılın programına seçilen girişimler arasında; hizmet sektöründeki KOBİ’lerin operasyon, finans ve pazarlama süreçlerini uçtan uca yöneten iş teknolojisi girişimi Beeasist, modern işletmeler için veri yönetimini kolaylaştıran veri teknolojisi girişimi Datablast, kişiselleştirilmiş sağlık takibi ve klinik karar desteği sunan sağlık teknolojisi girişimi HaloScape, işe alım ve İK süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren insan kaynakları teknolojisi girişimi HrPanda, marka ve fikri mülkiyet varlıklarını tek platformda yöneten hukuk teknolojisi girişimi Marqby, kurumsal iş akışlarını yapay zekâ ajanlarıyla otomatikleştiren yapay zekâ girişimi Novus, şirketlere güvenli yapay zekâ altyapısı sağlayan kurumsal yapay zekâ girişimi SKYMOD Teknoloji ve radyoloji ile dijital patolojide yapay zekâ dönüşümünü hızlandıran sağlık teknolojisi girişimi Viseur AI yer alıyor.

Yaklaşık üç ay sürecek bu program, 14 Ocak 2026’da gerçekleşecek Demo Day etkinliğiyle tamamlanacak. Türkiye girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinin katılacağı bu özel günde, girişimciler yatırımcıların karşısına çıkarak projelerini tanıtma ve yatırım alma şansı elde edecek. Program hakkında detaylı bilgiye boostthefuture.org.tr adresinden ulaşılabilecek.