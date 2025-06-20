Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, Bursaspor’un yeni sezon kadrosunun da şampiyonluk için yeterli olduğunu vurguladı.

Bursaspor Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, transfer çalışmalarına ve takım kadrosuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Topal, geçen sezon transfer tahtasının açılmasının ardından yapılan hamlelerle takımın 10 puan farkla şampiyon olduğunu hatırlattı.

"Ligin en iyi kadrosunu yine biz kurduk"

Yeni sezonda da hedefin şampiyonluk olduğunu söyleyen Enbiya Topal, "Süper Lig, TFF 1 ve TFF 2’den şampiyonluk yaşamış üst düzey oyuncuları kadromuza kattık. Transfer ettiğimiz 11 yeni oyuncu ve geçen sezondan devam eden isimlerle hedefimize ulaşacağız" dedi.

"Hadsizliğe ve şımarıklığa son verilmeli"

Topal, sosyal medya üzerinden futbolculara ve teknik heyete yönelik eleştirilerle ilgili, "Futbolcularımızı, teknik ekibimizi ve idari kadromuzu yetersiz göstermeye çalışanlara artık son verilmesini istiyoruz. Bu bir hadsizliktir, şımarıklıktır. Bize güvenen makul kitleyle birlikte bu sezonda da huzurlu, mutlu ve gururlu bir şampiyonluk yaşayacağız" ifadelerini kullandı.