Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 106’ncı yılında, EN YAKIT, tarihle iç içe bir yolculuk rotası önerdi. Karadeniz’in yeşiliyle Cumhuriyet’in doğuşuna tanıklık edilen rotalarda, elektrikli araçla kesintisiz ve konforlu bir seyahat deneyimi sunuluyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele’nin yıl dönümünde, EN YAKIT, Türkiye tarihinin dönüm noktalarını keşfetmek isteyen kullanıcılarına özel 3 farklı rota önerisinde bulunuyor. Elektrikli araç sahipleri, Amasya’dan Samsun’a uzanan bu rotalarda şirketin yaygın şarj ağı sayesinde kesintisiz ve güvenli bir yolculuk deneyimi yaşayacak.

Karadeniz’in yeşiliyle tarihin izlerini birleştiren 19 Mayıs’a özel 3 EN YAKIT rotası şöyle açıklandı:

Milli Mücadele’nin başladığı topraklar

’’Bu rota, Atatürk’ün Amasya Genelgesi’ni yayınladığı şehirden başlayarak Samsun’a uzanıyor. Milli Mücadele’nin kararlarının alındığı, tarihin yönünü değiştiren bu güzergahta hem kültür hem de anlam yüklü duraklar var. Amasya’da yer alan Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Amasya Arkeoloji Müzesi gibi tarihi yapıları ziyaret edebilir, Merzifon’da bölgenin kültürünü keşfederek, bu anlamlı topraklarda geçmişin izlerini sürebilirsiniz. Şarj istasyonları: Ens Park Merzifon (Amasya)

Tarihle İç içe bir keşif

Samsun şehir merkezinde ve çevresinde planlanan rota, hem tarihi yerleri ziyaret etmek hem de şehir hayatının keyfini çıkarmak isteyenler için en uygun seçeneklerden biri. Bandırma Vapuru, Gazi Müzesi ve Amisos Tepesi rotanın öne çıkan duraklarını oluşturuyor. Ayrıca Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı Bandırma Vapuru, şehrin tarihini yerinde hissetmek isteyenler için önemli bir durak olarak öne çıkıyor. Bafra ve Terme ilçeleri de bu yolculuk sırasında keşfedilecek yerler arasında yer alıyor. Bafra pidesi ise rotada mutlaka tatmanız gereken yöresel lezzetlerden. Şarj istasyonları: Lovelet Outlet AVM (Canik/Samsun), Norapark AVM (Bafra/Samsun), Okumuş Park & Motel (Terme/Samsun), Ramada Plaza by Wyndham (İlkadım/Samsun)

Tarihten doğaya uzanan dönüş yolu

Kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarına ev sahipliği yapan Samsun’un ardından, rotanız sizi Hitit uygarlığının izlerini taşıyan Çorum’a, oradan da Ilgaz Dağları’nın yemyeşil eteklerine taşıyor. Ilgaz Milli Parkı, bu güzergâhta doğayla baş başa kalabileceğiniz eşsiz duraklardan biri. Serin dağ havası eşliğinde kısa bir yürüyüş yapabilir, yolculuğun temposuna huzurlu bir ara verebilirsiniz.Şarj istasyonları: Akbak Tesisleri (Ilgaz/Çankırı)

Tarihi yeniden yaşarken, menzil kaygısı yok

Şirket, kullanıcı dostu teknolojisi ve genişleyen şarj istasyonları ağı ile elektrikli araç sahiplerine her koşulda erişilebilir enerji sağlıyor. Milli Mücadele’nin 106’ncı yılında yollarda olan kullanıcılar da şarj işlemlerini EN YAKIT cihazlarının konumlandırıldığı konforlu noktalarda gerçekleştirirken, aynı zamanda dinlenme, alışveriş ve yeme-içme olanaklarından faydalanabilecek.’’

Konuyla ilgili açıklama yapan EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, "Elektrikli araç sahiplerinin Türkiye’nin dört bir yanında kesintisiz ulaşım deneyimi yaşayabilmesi için altyapımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. 19 Mayıs gibi anlamlı günlerde yolda olmak isteyen herkes, EN YAKIT ile güvenle ilerleyebilir" dedi.

Özgürce seyahat

Sürücülere, planladıkları lokasyonlara özgürce ulaşma imkânını amaçladıklarını kaydeden Şenses, "Şu anda 300 km menzili olan araçlarla EN YAKIT’ın şarj noktalarından ikmal yapanlar bugün tüm Türkiye’de özgürce seyahat edebiliyor. Şarj istasyonlarımızı, sık mola verilen noktalarda, geniş yeme-içme seçenekleri, dinlenme alanları ve hijyenik tuvalet imkânları sunan tesislerde konumlandırmaya dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Şenses, ayrıca En-ix (Tak ve Şarj Et) teknolojisi sayesinde kullanıcılara, şarj işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde başlatma imkânı sunduklarını kaydetti.