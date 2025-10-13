Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de ligin 4. haftasında Döğergücü FK; rakibi Gaziosmanpaşaspor‘ü yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Gökhan Mutlu, Caner Kalem, Özge Özkul
EMT Döğergücü FK: Koray Albayrak, Emin Sezer, Kemal Çelik, Mehmet Kıraç, Ömer Faruk Kalkan, İlhan Sefa Köroğlu, Muhammed Tolga Şahin, (Enes Bahar dk.90), Gökhan Yeşilbaş, (Ömer Akduran dk.65), Yusuf Kenan Karabulut, Memduh Çiftçi, Murat Kıraç
Gaziosmanpaşaspor: Yaşar Şener, Ali Bozkurt, Emre Bozkurt, Hakan Yılmaz, Ali Altuner, Silvan Gezer, Mustafa Gezgin, Emirhan Demirezen, Mevlit Can Şimşek, Kemal Karataş, (Elbara Elşeyh dk.46), Berat Koç
Goller: İlhan Sefa Köroğlu (dk.7, dk.90+6), Yusuf Kenan Karabulut dk.47), Muhammed Tolga Şahin (dk.51) (EMT Döğergücü FK), Ali Bozkurt (dk.42), Elbara Elşeyh (dk.68) (Gaziosmanpaşaspor)