Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Vedat Kültür’ü makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Elbir’e ziyaret sırasında Emniyet Müdürlüğü personeli de eşlik etti. Ziyarette Elbir, Albay Kültür’ün nezdinde tüm Jandarma personelinin gününü kutlayarak, başarı dileklerini iletti ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Gerçekleşen nazik ziyaretin ardından her iki kurumun temsilcileri, kamu güvenliğini sağlama noktasında sürdürülen iş birliğinin önemine vurgu yaptı.