Emiralem’in kokusuyla, lezzetiyle nam salmış çileği için düzenlenen 15. Emiralem Çilek Festivali, tarihi bir ziyaretçi rekoruna imza attı. İzmir’in tamamından ve çevre illerden 1 milyonu aşkın ziyaretçi, festival coşkusuna ortak oldu. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Türkiye, Emiralem Çileği’ni çok sevdi." dedi.

Menemen’in en önemli tarımsal ürünlerinden olan ve bu yıl yaklaşık 7 bin tonluk üretimle, İzmir’deki çilek üretiminin yüzde 55’ini karşılayan Emiralem Çileği için düzenlenen 15. Emiralem Çilek Festivali, renkli anlar ve unutulmaz anılarla birlikte sona erdi. İki günlük festival maratonunda, Emiralem girişinden itibaren yaşanan yoğunluk ve festival atmosferinde hem çocuklar hem de büyükler, Emiralem’in dillere destan çileğini tatma ve keyifli anlar geçirme fırsatı buldu. Çocuklar için oluşturulan yüz boyama alanı ve atölyeler, ailelerin tercih ettiği alanların başında gelirken, Türk Sanat Müziği dinletisi ve gün boyunca sokak müzisyenlerinin ezgileri, festival alanında büyük ilgi gördü.

En lezzetli yarışmalar kıyasıya rekabetle geçti

Emiralem Çilek Festivali’nin ikinci gününde gündüz saatlerine yarışmalar damga vurdu. Farklı kategorilerde çilek yetiştiricileri, ‘en lezzetli çileği yetiştiren’ olma unvanı için çileklerini jüri üyelerine sunarken, pasta yarışmasında da hem görselliği hem de lezzetiyle güne damga vuran çilekli pastaların sahipleri, birincilik için mücadele etti. Ayrıca Emiralem Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Playstation, masa tenisi ve bilardo turnuvaları da gençlerin rekabet alanı oldu. Yarışmalarda derece alan isimler, konser alanındaki sahnede ödüllerini Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve protokol üyelerinden aldı.

"Ziyaretçi sayımız milyonu aştı"

Festivalin her geçen yıl da ziyaretçi sayısını artırdığına dikkat çeken Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Her sene rekor kırıyoruz, bu yıl milyonu aştık." dedi. Başkan Pehlivan, "Emiralem’de düzenlediğimiz festivalimiz, her yıl Türkiye’nin en lezzetli çileğinin etrafında artan bir ivmeyle yüz binleri kenetliyordu. Bu yıl bu sayı milyonu geçti. Bu da demek oluyor ki Türkiye, bu çileği çok seviyor. Emiralem Çilek Festivali, bizlere bir kez daha birlik olduğumuzda, birlikte olduğumuzda ne kadar güzel gülümsediğimizi gösterdi. Festival alanında üreticimizi, esnafımızı, ziyaretçilerimizi, evlatlarımızı ve büyüklerimizi bir arada ve mutlu gördükçe, biz de çok mutlu oluyoruz. Milyonu aşkın ziyaretçisiyle, hiçbir sıkıntı yaşanmadan keyifli bir festivali geride bıraktığımız için güvenlik güçlerimizden belediye ailemize, Emiralemlilerden tüm misafirlerimize kadar herkese teşekkür ediyorum. Gelecek yıl aynı coşkuyu, kaldığı yerden daha da öteye taşımak için şimdiden sabırsızlanıyoruz." dedi.

Derya Uluğ sahnesiyle coşturdu

Emiralem Çilek Festivali’nin ilk gününde gerçekleşen Mustafa Ceceli ve Oğuz Görceğiz konserlerinden sonra final gününün sahne alan ismiyse, şarkılarını milyonlara ezberleten Derya Uluğ oldu. Başarılı sanatçı, en güzel şarkılarını konser alanını dolduran on binlerce müziksever ile birlikte seslendirdi.