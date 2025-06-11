İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İzmir’de Eğitimde Yapay Zeka Çalıştayı gerçekleştirildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimde yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırmak ve bu alanda kapsamlı bir vizyon oluşturmak amacıyla önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen ’İzmir’de Eğitimde Yapay Zeka Çalıştayı’, 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri merkeze alan ve teknolojiyi hem araç hem de üretim unsuru olarak kullanan bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Çalıştaya, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Can Güllü’nün yanı sıra Dr. Mustafa Coşkun, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden Prof. Dr. Serhat Burmaoğlu, Doç. Dr. Mehmet Büküm, Dr. Öğr. Üyesi Esra Dündar Aravacık, Dr. Öğr. Üyesi Ela Burcu Uçel, Dr. Öğr. Üyesi Emrah Noyan ve Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yayla ile İzmir genelinde farklı branşlarda görev yapan 30 ortaokul ve lise öğretmeni katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Can Güllü, yapay zeka teknolojilerinin eğitimde daha kritik bir rol üstlendiğine vurgu yaptı. Güllü, "Birkaç yıl içinde, yapay zekanın eğitim süreçlerinde ve öğrenme deneyimlerinde fark oluşturacak düzeyde gelişeceğini öngörüyoruz. Bu anlamda, şu ana kadar 200 öğretmenimize yapay zekanın pedagojik uygulamaları ve dijital araçları kullanımı konusunda eğitim verdik; üniversitelerle iş birlikleriyle de yapay zeka tabanlı yenilikçi projeler geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Dr. Mustafa Coşkun, konuşmasında yapay zekanın eğitimde devrim oluşturacağına inandığını belirtti. Ayrıca, öğrencilerin her zaman öğretmene ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak öğretmenin teknolojiyi destekleyici bir araç olarak kullanması gerektiğinin altını çizdi. Coşkun, verimli bir çalıştay olması temennisiyle konuşmasını tamamladı.

Çalıştay kapsamında ’Yapay Zeka Kulübü’, ’Yapay Zeka Öğretmen Eğitimi’, ’Yapay Zeka Etiği’, ’Yapay Zeka ile Dijital Modelleme ve Oyunlaştırma’, "Yapay Zeka ile Ses, Görsel ve Video Oluşturma’ ile ’Yapay Zeka Doğal Dil Modelleri ve Komut Mühendisliği’ başlıklarında atölyeler düzenlendi. Bu oturumlarda, okullarda yapay zeka kulüplerinin kurulması, öğretmenlerin yapay zeka alanında güçlendirilmesi, öğrencilere yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve üniversitelerle örgün eğitim arasındaki iş birliklerinin artırılması konuları üzerinde duruldu.