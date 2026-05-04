Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin (İESOB) 27. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada esnafın toplumun ahlak pusulası olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, ahilik geleneğinin önemine dikkat çekerek esnafı ayrıştıranlara ve hakir görenlere asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Kasapoğlu, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin (İESOB) 27. Olağan Genel Kurulu'nda katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Yalnızca bir meslek teşkilatının kongresini değil, İzmir'in iktisadi hafızası olan esnafın dertlerini dinlemeye geldiklerini belirten Dr. Kasapoğlu, esnaf ve sanatkarların gelecek vizyonunu bu birlik aracılığı ile tazelemesine şahitlik ettiklerini belirtti.

Dr. Kasapoğlu konuşmasının devamında 'Bu Birlik, esnaf ve sanatkarımızın en güçlü şekilde dayanışmasını sembolize ediyor. Esnafımız sadece ticaret yapmıyor bu şehrin kardeşliğini, bu şehrin birliğini, bu şehrin beraberliğini bugünlere getiren önemli bir fikri ifade ediyor. Ben bu toplantı vesilesiyle tüm esnaf ve sanatkâr kardeşlerimizi, geçmişten bugüne kadar görev yapmış değerli yöneticileri şükran, minnet ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın esnafa dair bir ifadesi var; 'Esnaf, sadece alıp satan, sadece ticaret yapan kişi değildir. Esnaf; sokağın vicdanıdır, mahallenin ağabeyidir, ablasıdır. Esnaf, o mahallenin adeta manevi muhafızıdır' dedi.

Esnafımızın köklerinde Ahilik geleneği yatar

Konuşmasını sürdüren Kasapoğlu, 'Bizim medeniyetimizde esnaflık, köklerini doğrudan Ahilik teşkilatından alır. Ahilik; dürüstlüğün, kardeşliğin, yardımlaşmanın ve helal rızkın sembolüdür. Sabah dükkânını açarken 'Bismillah' diyerek kepengini kaldırır, siftah yaptıktan sonra komşusu da kazansın diye müşterisini komşuya yönlendirir. İşte esnafımız bugün bu ahlakı sembolize ediyor. Bizim esnafımız, yalnızca mal satmaz; dert dinler, yol gösterir, rehberlik eder, gerekirse cebindeki son kuruşu komşusuyla paylaşır. Esnaf ve sanatkarımız, bu toplumun ahlak pusulasıdır, yol göstericisidir, toplumsal huzurumuzun, iktisadi hayatımızın en güçlü taşıdır, çimentosudur' ifadelerini kullandı.

Esnafımızı hakir görenlere asla müsaade etmeyeceğiz

Dr. Kasapoğlu sunları kaydetti:

'Bizler esnaf ve sanatkârlarımızı sadece seçim zamanı hatırlanacak bir kitle olarak asla görmüyoruz. Her daim sizlerle beraberiz. Nerede esnafımızın derdi varsa onu çözmek, onunla birlikte geleceği inşa etmek için beraberiz. O yüzden hiçbir vatandaşımızı, hiçbir ferdi birbirinden ayırmadığımız gibi, esnafımızı da kategorize etmedik ve kategorize etmeyeceğiz. Esnafımızı ayrıştıranlara, tepeden bakanlara ve hakir görenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Kılığıyla kıyafetiyle inancıyla ideolojisiyle hiçbir zaman esnafımızı ayrıştırmadık, ayrıştırmayacağız. Ütülü ceket de giyse, gömlek de giyse, tulumunu da giyse her bir esnafımız, sanatkarımız özverisiyle, gayretiyle, alın teriyle başımızın tacıdır. Bizim kitabımızda ayrıştırmak yok. Kucaklamak var, kapsamak var, birleştirmek var, bütünleştirmek var. Esnaf ve sanatkarımız feraset, gayret, emek, üretim sahibidir. İşte bu yönleriyle geleceğin daha aydınlık ve güçlü Türkiye'si Esnaf ve Sanatkarımızla yükselecektir. Bugüne kadar nasıl kuru laf siyasetinden demagojiden, ideolojik ayrıştırmadan uzak durduysak, elitist anlayışla milletimize, halkımıza, sanayicimize esnaf ve sanatkarımıza tepeden bakmadıysak, bundan sonra da çarşıda pazarda ekmek teknelerinizde sizinle birlikte olmaya, dertleşmeye, muhabbete devam edeceğiz.'