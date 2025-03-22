Emet İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri için geleneksel Hacivat-Karagöz gösterisi sahnelendi.

Kurs öğreticileri ve velilerin de katıldığı gösteride geleneksel Türk kültürünün en sevilen karakterleri Hacivat ve Karagöz, çocuklara ahlaki değerler, yardımlaşma ve dürüstlük gibi konularda eğlenceli bir dille mesajlar verildi.

Çocukların eğlenerek öğrenmesini istediklerini söyleyen İlçe Müftüsü İsmail Çınar, " Hacivat-Karagöz gibi kültürel değerlerimizi tanıtmak bizim için çok önemli. Onların yüzündeki mutluluk her şeye değer" ifadelerini kullandı.

Veliler ve öğrenciler, gösteriden büyük keyif aldıklarını belirterek organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. Programın sonunda çocuklara pamuk şeker ikram edildi.