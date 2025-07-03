Kütahya’nın Emet ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının Su Kaynaklarının Balıklandırılması projesi çerçevesinde baraj ve göletlere 40 bin 700 aynalı sazan yavrusu bırakıldı.

Doğal su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Su Kaynaklarının Balıklandırma projesi çerçevesinde İkibaşlı göletine 5 bin 700, Konuş göletine 7 bin, Kayı göletine 13 bin ve Yeniceköy göletine 15 bin olmak üzere toplamda 40 bin 700 aynalı sazan balığı bırakıldı.