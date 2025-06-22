Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Dereli Kaplıacaları’nda sezon hızlı başladı. Şifalı termal suyu, fırını ve açık havuzuyla başta en yakın ilçe Tavşanlı halkının özellikle hafta sonları akın ettiği Dereli Kaplıcaları’nda hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kütahya Özel İdare Müdürlüğü denetiminde Günlüce Köyü Muhtarlığının işlettiği tesisler elden geçirildi. Yeni özel banyoları ve yenilenen çehresi ile bu yaz Dereli Kapılcaları daha revaçta. Kaplıcalarda ayrıca çadır kamp alanı da var. Suyunun şifası burayı bölgede cazip hale getiriyor. Çeşitli eklem ağrılarına, romatizmal bazı hastalıklara, nevrit, kırık çıkık, dokusal ağrılar, sinir iltihabı, kadın hastalıkları gibi hastalıklara iyi geldiği belirtiliyor.