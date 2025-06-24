Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Erdemli Emekli Evi üyelerinden tam not aldı. Emekliler, çocuklar için bilimi eğlenceli hale getiren merkezi gezdi, torunlarıyla birlikte yeniden gelmek istediklerini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, "emekliler aktif yaş alsın" sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Erdemli Emekli Evi üyelerine yönelik Mercan Bilim Merkezi’ne gezi düzenledi. Gezide, emekliler hem eğlendi hem de bilgilendi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde, yenilenebilir enerji, su kaynaklarının korunması, atıkların ayrıştırılması, enerji üretimi ve iklim değişikliği konularında bilgilendirme yapılıyor. Türkiye’nin en büyük kapasiteli ve en büyük perde çapına sahip planetaryumu da merkezde yer alıyor.

"Gezilerimiz devam edecek"

Erdemli Emekli Evi Sorumlusu Ebru Şahin, üyelerinin Mercan Bilim Merkezi gezisinden oldukça memnun kaldıklarını belirterek, "Üyelerimizi Mercan Bilim Merkezi’ne getirdik. Çok memnun kaldılar. Bir dahaki sefere torunlarıyla gelmeyi planladıklarını söylediler. Emeklilerimizin istekleri doğrultusunda gezilerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Emeklilerden Başkan Seçer’e teşekkür

Emekli öğretmen Mihriban Yılmaz ise merkezden çok etkilendiğini belirterek, "Bütün çocukların ve halkımızın burayı görmesini istiyorum. Bilinçlendik, çok mutlu olduk. Torunlarım İstanbul’da ama eski öğrencilerime bu merkezi mutlaka tavsiye edeceğim. Gerekirse ben getireceğim" diye konuştu.

Bir diğer emekli Aydın Çetinkaya ise merkezin özellikle çocuklarda farkındalık oluşturmak için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "İnsan işittiklerinin azını öğreniyor ama gördüklerinin ve uyguladıklarının çok daha fazlasını öğreniyor. Burada da bu uygulamalı eğitim çok güzel yapılıyor" ifadelerini kullandı.