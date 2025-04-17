Kastamonu’nun Tosya ilçesinde emekli öğretmenler ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve ilçede yaşayan emekli öğretmenlerin iş birliğiyle onlarca fidan dikildi. D100 karayolu Sapaca köyü mevkiinde yaklaşık 1 hektarlık alanda dikilen fidanlarla hatıra ormanı oluşturuldu. 150 karaçam ve 50 servi fidanının toprakla buluştuğu programa Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Orman İşletme Müdürü Nejat Timur Uyanık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, öğretmenler ve orman çalışanları katıldı. Kaymakam Ünsal, emekli öğretmenler ve Orman İşletme personeli ile birlikte fidanları tek tek toprakla buluşturdu.

Etkinlikte emekli öğretmenler adına konuşan Şemsettin Liman, "Bugün sevgimizi, emeğimizi vatan toprağına vererek yeşil bir dünya için bu hatıra ormanını hediye etmek istedik. Öğretmenler olarak tüm yaşamımızı ülkemizin güzel yarınlarına, insanına, doğasına ve hayatına adadık. Dün kara tahta önünde genç fidanlara emek verdik, bugün de yarının yaşanabilir Türkiye’si için toprağa ter dökmeye geldik. Bu imkanı sağlayan başta Kaymakamımız olmak üzere, Orman İşletme Müdürümüze ve tüm personeline teşekkür ederiz" dedi.

Etkinliğin sonunda, toprakla buluşan fidanlara can suyu verilerek, yaşatılması temennisiyle dua edildi.