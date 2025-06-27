Afyonkarahisar’da emekli demiryolu işçileri Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’na demiryollarının tarihsel süreci ve kuruma emek veren çalışanların birikimlerini aktardı.

Vali Yiğitbaşı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, dernek başkanı ve üyeler, Devlet Demiryolları’nın tarihsel süreci ve kuruma emek veren çalışanların birikimlerini aktardı. Vali Yiğitbaşı, dernek üyelerinin talep ve önerilerini dinleyerek kendilerine teşekkür etti.