ABD’li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirimi tasarısına "iğrenç bir rezalet" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı bütçe tasarısına yönelik eleştirilerini yineledi. Musk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tasarıyı "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirdi. Musk, "Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, fahiş Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalettir. Buna oy verenler utansın. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Musk daha sonraki paylaşımlarında, yasa tasarısında önerilen harcama ve vergi kesintilerinin ABD’nin ulusal borcunu şişireceğini ileri sürerek tepkisinin gerekçelerini sıraladı. Musk paylaşımlarında, "Zaten devasa olan bütçe açığını 2.5 trilyon dolara çıkaracak ve Amerikan vatandaşlarını ezici bir şekilde sürdürülemez bir borç yükü altına sokacak. Kongre Amerika’yı iflas ettiriyor" ifadelerini kullandı.

Musk, geçtiğimiz haftaya kadar Trump yönetiminde özel bir hükümet çalışanı olarak görev yapmış, yeni oluşturulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı’na (DOGE) liderlik etmişti. Musk, Trump’a danışmanlık rolünde federal bürokrasideki "israfı" tespit edip ortadan kaldırmakla görevlendirilmişti.

Tasarı senatörlere sunulacak

Musk’ın tepki gösterdiği ve "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan vergi indirimi tasarısı, Trump’ın ilk döneminde 2017’de yürürlüğe giren vergi kesintilerinin uzatılmasını ve Meksika ile ABD sınırına bariyer inşa edilmesi için 46.5 milyar dolar da dahil olmak üzere yönetimin önceliklerine daha fazla kaynak aktarılmasını içeriyor. Eleştirmenler tasarının söz konusu hedeflere ulaşmak için ulusal borç sınırını 4 trilyon dolar yükselteceğini belirtiyor.

ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen tasarı, önümüzdeki günlerde Senato’da görüşülecek.