Antalya'nın Elmalı ilçesindeki T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülerle bağlantılı olarak cezaevine uyuşturucu sokulacağı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 14 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunan Elmalı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memurlarının dikkati sayesinde cezaevine uyuşturucu madde sokma girişimi ortaya çıkarıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda cezaevinde bulunan hükümlüler A.B., G.Y., M.T.O., O.A., S.A., C.A. ve V.Ç'nin birlikte hareket ederek dışarıdaki görüşçüleri aracılığıyla cezaevine uyuşturucu madde sokmayı planladıkları belirlendi. Durumun tespit edilmesi üzerine Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, hükümlülerle bağlantılı oldukları değerlendirilen İ.B., A.K., E.Y., M.Ü., A.A., E.C.K., M.A., R.S. ve Ş.O. isimli 9 kişinin de organizasyona dahil olduğu ve cezaevine uyuşturucu sokma girişiminde bulunarak elde edilecek kazançtan pay almayı planladıkları yönünde tespitler yapıldı. Bu gelişmeler üzerine 6 Mart 2026 tarihinde toplam 16 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188/3 maddesi kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' ve 297/1 maddesi kapsamında 'ceza infaz kurumuna yasak eşya sokmak' suçlarından işlem başlatıldı.

Cezaevine uyuşturucu sokma girişimine operasyon

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Elmalı Cezaevi Bölük Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle aynı tarihte operasyon düzenlendi. Operasyonda cezaevine ziyaretçi olarak gelen E.Y.'nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 9-10 santimetre ebatlarında toplam 10 parça, 'A4' olarak tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin cezaevine sokulması organizasyonunda bağlantılı oldukları değerlendirilen İ.B., A.K., E.Y., M.Ü., M.A., R.S. ve Ş.O. isimli 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Ü.'nün Mersin'in Silifke ilçesinde, İ.B.'nin ise Antalya'nın Finike ilçesinde yakalandığı öğrenildi.

14 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından Elmalı Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme, cezaevinde bulunan A.B., G.Y., M.T.O., O.A., S.A., C.A. ve V.Ç. ile bu kişilerle bağlantılı ziyaretçiler İ.B., A.K., E.Y., M.Ü., M.A., R.S. ve Ş.O. olmak üzere toplam 14 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan ziyaretçilerin de cezaevine gönderildiği bildirildi.