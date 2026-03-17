Karabük'ün Eflani ilçesinde baca kaynaklı olduğu değerlendirilen ev yangınında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Kavak köyünde meydana geldi. Sabah saat 07.00 sıralarında Hüseyin Aydemir (70) ile eşi Azime Aydemir'in (65) yaşadığı evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında evde bulunan Hüseyin Aydemir hayatını kaybederken, eşi Azime Aydemir ise yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Eflani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Hüseyin Aydemir'in, yangını söndürmek için çatıya çıktığı sırada alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.