Tekirdağ Çorlu’da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli otomobilin takla attığı anlar kameraya yansıdı. Kazada Çorlu eski Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Tunçcan, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Kazımiye Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Dumlupınar istikametine seyreden Çorlu eski Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan idaresindeki elektrikli otomobil ile Göreme Sokak’tan Piri Reis istikametine seyreden Turgay Sürmeli yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kaza sonrası kontrolden çıkan elektrikli otomobil, park halindeki elektrikli mini arabaya çarptıktan sonra takla attı.
Kazanın ardından sürücü Tunçcan, ters dönen otomobilden emniyet kemeri sayesinde yara almadan çıktı.
Kazada yaralanan olmazken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi.