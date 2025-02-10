Elazığspor’un sezon başı Keçiörengücü’nden renklerine bağladığı Melih İnan, kiralık olarak Batman Petrolspor’a verildi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çimentaş Elazığspor’da beklentileri bir türlü karşılayamayan Melih İnan, Beyaz Grup ekiplerinden Batman Petrolspor’a kiralık gönderildi. Sezon başı Keçiörengücü’nden büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Melih, satın alma opsiyonuyla Batman ekibine kiralık gönderildi. Sezon sonuna kadar kiralık gönderilen Melih’in geçici transferinde Elazığspor gelir elde edecek. 20 maçta bu sezon bordo-beyazlı formayı giyen 25 yaşındaki oyuncu 3 gole imza attı.