Fırat Üniversitesi ‘Uluslararası Ekonomi Finans ve İşletme Kongresi’ne ev sahipliği yaptı.

Fırat Üniversitesi ile Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin işbirliğinde düzenlenen ‘Uluslararası Ekonomi Finans ve İşletme Kongresi’ Mustafa Temizer Konferans Salonunda yapıldı. Kongreye, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, TC Merkez Bankası Meclisi Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma İstatistikleri Daire Başkanı Duhan Çivit, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Çelik, çeşitli üniversitelerden bilim insanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Üniversitenin bu yıl 50. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirten Rektör Göktaş, "Üniversitemiz araştırma üniversitesi. Üniversitemizde bu tür etkinliklerin düzenlenmesi araştırma üniversitesi misyonumuz açısında da bize güç veriyor. Bu kongrenin üniversitemizde yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.