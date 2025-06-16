Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tehlikeli madde ve tıbbi atık yönetimi eğitimi verildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına yönelik ‘Tehlikeli Madde Sınıfını Gösteren Simgeler ve Tehlikeli Madde, Tıbbi Atık Yönetimi’ konulu eğitim verildi. Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Sıfır Atık Projesi’nin hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye katkı sağladığını aktaran Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hatice Kural, "Bu proje sayesinde kaynaklar daha verimli kullanılacaktır. İsrafın önüne geçileceği için maliyetler düşecek çevre ve canlılar için riskler azalacak, ağaçlar ihtiyaç kadar kesilecek ve havaya salınan sera gazı miktarında azalma olacaktır. Hastanelerde üretilen tüm atıklar hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde toplanması, taşınması, ayrılması gerekiyor. Ayrıca geçici depolanması ve kurumdan uzaklaştırılması ile ilgili standart bir yöntem belirlenerek, hastanelerde oluşan atıkların özelliklerine göre kaynağında ayrı toplanıp sağlığa zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırılmasının önem arz ediyor. Atmosferdeki kızılötesi ışınları absorbe edebilen gaz bileşenlerine sera gazı deniliyor. Bu gazlar, atmosferdeki ısıyı tutarak sıcaklığı artırıyor. Böylece sera etkisiyle küresel ısınmaya ve dolayısıyla iklim değişikliğine neden oluyor. Kanserojen, toksik, patlayıcı, tutuşabilir, korozif, tahriş edici gibi özelliklerinden dolayı insan sağlığı ve çevre açısından risk teşkil eden; doğrudan ya da dolaylı biçimde dış ortama bırakılması zorunlu olan her türlü maddeler, tehlikeli atık kapsamında değerlendiriliyor" diye konuştu.