Her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından kutlanan Müzeler Haftası, tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından organize edilen hafta kapsamında sergiler, arkeolojik kazı gezileri ve müzecilik temalı eğitim seminerleri gerçekleştirilecek. Deprem nedeniyle zarar gören mevcut binasından taşınma sürecinde olan Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Harput yolundaki tarihi idadi binasında yeniden hayat bulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen teşhir-tanzim çalışmalarıyla birlikte, yeni müze binasında Elazığ’ın zengin tarihini yansıtan eserler modern bir anlayışla sergilenecek.

Öte yandan, Elazığ genelinde devam eden arkeolojik kazılar da dikkat çekiyor. Harput Kalesi, Palu Kalesi, Tadım Höyüğü ve Kalesi ile Salkaya Taban Mozaiği çevresinde yürütülen kazı çalışmalarıyla, bölgenin tarihî derinliğini gün yüzüne çıkaracak yeni buluntulara ulaşılması hedefleniyor.

Elazığ Belediyesinden kültürel miras hamlesi

Elazığ Belediyesi, kent kimliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Kent Müzesi, Basın Müzesi, Hamam Müzesi ve Kürsübaşı Müzesi ile hem yerel kültürün yaşatılmasına hem de turizm potansiyelinin artırılmasına katkı sunuyor. Müzeler Haftası kapsamında 18-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik programı şu şekilde:

’’18-27 Mayıs Elazığ Müzesi’nden Seçme Eserler fotoğraf sergisi - Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi, 20 Mayıs Salı, 10:00 Salkaya Mozaik Kazı Alanında öğrencilerle kazı etkinliği, 21 Mayıs Çarşamba, 10.00 Tadım Höyüğü ve Kalesinde kazı deneyimi, 22 Mayıs Perşembe, 10.00 - Hıdır Sever Anadolu Lisesinde müzecilik semineri, 13.00 - Fırat Anadolu Lisesinde müzecilik semineri, 23 Mayıs Cuma 10.00 - Vali Tevfik Gür Ortaokulunda müzecilik semineri, 13.00 - Yüzüncü Yıl Çaydaçıra Ortaokulunda müzecilik semineri.’’

Kültürel miras gelecek nesillere aktarılıyor

Etkinliklerle Elazığ’ın tarihi ve kültürel mirası ön plana çıkarılırken, genç nesillerin bu mirasa sahip çıkmaları da teşvik ediliyor. Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müzeler Haftasının yalnızca geçmişi tanımakla kalmayıp, bu zenginliği geleceğe taşımak adına da önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.