Elazığ’da yolcu minibüsünün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Kanalüstü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. idaresindeki 23 M 0170 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.