Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Yaban hayatını destekleme projesi ile kene ve zararlı böcek vakalarına karşı biyolojik mücadele yöntemleri çerçevesinde doğaya keklik salımı gerçekleştirildi.

Doğa koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yaban hayatını destekleme projesi ile kene ve zararlı böcek vakalarına karşı biyolojik mücadele yöntemleri çerçevesinde doğaya keklik salma talimatları doğrultusunda, Elazığ Doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü tarafından Malatya Kınalı Keklik Üretim İstasyonunda yetiştirilen ve 2025 yılında müdürlüğe tahsis edilen kınalı keklikler Karakoçan ilçesindeki avlaklarda doğaya keklik salımı gerçekleştirildi. Keklikler en az 1 ay süre ile tabiatta tutunma, bulunduğu ortama adapte olma ve kendileri için yaşam alanı oluşturması için av koruma ve kontrol ekipleri avcı dernek başkan ve üyeleri, jandarma ekipleri ve muhtarlıklarla ortaklaşa çalışılarak bulundukları ortamda takipleri aralıksız yapılacak.

Kınalı kekliklerin yerleştirildiği sahalar, Merkez Av Komisyonu kararı ile en az 3 yıl boyunca ava kapatılarak Yaban Hayatı Yerleştirme Alanı olarak ilan edildi. Bu sahalarda avlanma kesinlikle yasaklanırken, yasaklara uymayanlar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre idari yaptırım kararları uygulanacak.