Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde cenaze yıkama hizmeti için kadınlara yönelik düzenlenen gassallık kursu sona erdi.

Kovancılar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile ilçe müftülüğü işbirliğiyle gelen talep üzerine gassallık kursu açıldı. Kursta cenaze yıkama, kefenleme, cenaze namazı ve defin işlemleri gibi cenaze hizmetleri hakkında bilgiler aktarıldı. Sona eren eğitimlerin ardından kursiyerlere belgeleri verildi.

İlçe Müftüsü İrfan Çavaş yaptığı açıklamada," Kadın gassal sayısının son derece düşük olması, cenaze hizmetlerinin sağlanmasında önemli zorlukların olmasına ve toplumda bu alanda büyük bir eksiklik ortaya çıkarmaktadır. Kursiyerlerimiz hem dini hem de toplumsal açıdan büyük bir sorumluluk taşıyan bu alanda eğitim alarak, bu boşluğu doldurma yolunda önemli bir adım attılar. Bizde elimizden geldiğince bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.