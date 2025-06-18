İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Arslan, "Böbrek problemleri olan vatandaşların böbrek yetmezliği düzeyine göre, tüketeceği suyun da ayarlanması gerekiyor. İleri derece böbrek yetmezliği olan hastalarda suyun fazla tüketilmesi faydadan çok, zarar getiriyor" dedi.

Elazığ Medilines Hastanesinde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Arslan, yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların su tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini, ileri derece böbrek rahatsızlığı olan vatandaşların ise aşırı su tüketiminden kaçınmaları gerektiğini kaydetti. Yaz aylarında doğru su tüketiminin vücudun metabolizması için olmazsa olmaz olduğunu belirten Uzm. Dr. Serpil Arslan, "Hayati önem arz ediyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, deri ve ter yoluyla kaybedilen su miktarı artıyor. Bundan dolayı da vücutta su ihtiyacı oldukça artıyor. Vücuda su alımı böbrek sağlığı için vazgeçilmez sıvılardan birini oluşturuyor. Böbrek sağlığımızı koruyabilmek için, özellikle kronik rahatsızlığı olan diyabet, tansiyon, böbrek kistleri ya da taşları gibi rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın daha fazla su tüketmesi gerekmektedir. Su aynı zamanda sindirim sistemimizi de rahatlatıyor. Kabızlık sorunu olanlar için de etkilidir. Aynı zamanda cildimizin sağlığının yerinde olması, zihin ve kaslarımızın işleyişini sürdürebilmesi için su içmemiz gerekiyor. Yaz aylarıyla birlikte vücuttan eksilen suların yerini su tüketimiyle doldurup, dengeye koymamız gerekmektedir. Normalde 6 bardak su içiyorsak, yaz aylarında bunu 10 bardağa çıkartmamız gerekiyor. Mevcut hastalığımız var ise uzman görüşü dahilinde su tüketimini dengelememiz gerekiyor. Kış aylarında 2 litre su tüketimi yeterli olurken, yazın bunu 3 litre karşılıyor. Böbrek problemleri olan vatandaşların böbrek yetmezliği düzeyine göre, tüketeceği suyun da ayarlanması gerekiyor. İleri derece böbrek yetmezliği olan hastalarda suyun fazla tüketilmesi faydadan çok, zarar getiriyor. Ek olarak, fazla alımlar da mineral dengesizliği de oluşturabiliyor. Kronik rahatsızlığı olan vatandaşların hekim dahilinde hareket etmesi gerekiyor. Taze sıkılmış meyve sularını tavsiye edebiliriz. Maden suyu gibi minareli yüksek sıvılar da içilebilir. Yapay sıvıları kesinlikle önermiyoruz. Katkı maddeli hiçbir sıvı fayda getirmeyeceği gibi, zararı olacaktır. Normal su içilmesi her zaman daha sağlıklı olacaktır" diye konuştu.