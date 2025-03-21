Elazığ’da bir ekmek fırınının trafo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Aksaray Mahallesi’nde bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen şekilde, fırının içerisinde bulunan trafoda yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.