Elazığspor-Muğlaspor maçı Elazığ'da dev ekran kurulacak.

Elazğspor'un Nesine 2. Lig Beyaz Grup Play-Off finalinde Bursa'da Muğlaspor'la oynayacağı maç için Elazığ'da dev ekran kurulacak. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan konu hakkında yapılan açıklamada; 'Şampiyonluk yolunda kalbimiz Elazığspor için atıyor. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Elazığspor'umuzun şampiyonluk müsabakasını hep birlikte izlememiz için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran kuruyoruz. Formanı giy, bayrağını al; bu büyük heyecana, bu büyük coşkuya hep birlikte ortak olalım. Tüm hemşehrilerimizi Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz' denildi.