Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen 'Muhtarın Yanında Muhtarlığın Yarınında' çalıştayının 5'incisi 120 kadın muhtarın katılımıyla Elazığ ev sahipliğinde yapılıyor.

Elazığ, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen 'Muhtarın Yanında Muhtarlığın Yarınında' çalıştayının 5'incisine ev sahipliği yaptı. Bu çerçevede 120 kadın muhtar Elazığ'da bir araya geldi. 3 gün sürecek olan organizasyonda, muhtarlık kurumunun geleceği ve yerel yönetimlerdeki rolünün masaya yatırılacağı bildirdi.

Çalıştayın açılışında konuşan ve muhtarlık kurumunun devletin yereldeki en önemli temsilcisi olduğunu vurgulayan Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Özbay, 'Muhtarlık kurumu gerçekten mülki idare anlamında, mülki idarenin yardımcısı konumundadır. Sizler halkla aramızdaki köprü konumundasınız, çok değerli bir hizmet yürütüyorsunuz. Kadın muhtarlarımızın sayısının artması gerçekten bizleri de memnun ediyor, mutlu ediyor. Çalıştayımızın ülkemiz ve muhtarlık kurumu adına faydalı olmasını, hayırlar getirmesini diliyorum' dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın muhtarları Elazığ'da ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, 'Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan kadın muhtarlarımızı, ilimizin en güzel, en kadirşinas, en misafirperver şehirlerinden biri olan aziz şehrimizde, Elazığ'ımızda ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet yapımızın demokrasisinde, yerel yönetimlerin mahalli idareler kısmında sahaya en yakın alanda seçilerek gelen kadın muhtarlarımızla burada, bu çalıştayda bir arada olacağız. Ben, özellikle en küçük aileden tüm camiaya kadar kadınlarımızın omuz vererek sayılarını her geçen gün daha da artırdıklarını görmekten memnuniyetimi bildirmek istiyorum' şeklinde konuştu.

Çalıştaydan elde edilecek sonuçların kurumsal bir dönüşüm için kullanılacağını ifade eden Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ise, 'Bugün burada 'Muhtarın Yanında, Muhtarlığın Yarınında' çalıştayımızın 5'incisini yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu çalıştay kıymetli ve çok önemli bir çalıştay olacak. Buradan aldığımız verilerle zaman içerisinde hepsinin raporlanması yapılacak ve cumhurbaşkanımıza, kadın muhtarlarının ya da muhtarlık kurumunun daha iyi, elverişli, kaliteli, yerelden yönetime güç katan bir yapıya kavuşması ve yeniden yapılanması için taleplerimizin iletilmesine siz kadın muhtarlarımız katkı ve desteklerde bulunacaksınız. Emeği geçen herkese ve ev sahipliği için Elazığlı kadın muhtarlarıma çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.