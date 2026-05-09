Elazığ'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Abdullahapaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün dengesini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada, motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.