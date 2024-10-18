Elazığ’da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75’i hibeli sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

Merkez Koruk köyünde düzenlenen etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, İl Müdür Yardımcısı İsmail Gürbüz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yılmaz Ataş, Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, teknik personel ve üreticiler katıldı. Etkinlikte konuşan İl Müdürü Taşkesen, ‘’Mercimek Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında Koruk köyünde 58 çiftçiye 28.5 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı. İl genelinde ise toplam 296 çiftimize 11 bin 336 da alan için 158.7 ton tohumluk dağıtımı yapıldı. Tohumların yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenecek, yüzde 25’i çiftçilerimiz tarafından karşılanacaktır. Üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.