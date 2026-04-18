Elazığ'da bacadan yükselen dumanlar, kısa süreliği paniğe neden oldu.

Elazığ'ın Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir iş hanının bacasından yükselen dumanlar, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, dumanın azaldığını fark edince tedbir amaçlı inceleme başlattı. Merdiven yardımıyla bacaya çıkan itfaiye ekipleri, yaptıkları kontrollerde herhangi bir yangın emaresine rastlamadı.

Yapılan incelemelerin ardından olayın bacadan çıkan kısa süreli dumandan kaynaklandığı anlaşılırken, ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması üzerine bölgeden ayrıldı.