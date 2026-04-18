Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 8 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda, gözaltına alınan 2 şüphelinin yapılan ikamet ve araç aramasında; 1 adet ruhsatsız uzun namlulu otomatik tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 30 adet fişek, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız otomatik tüfek olmak üzere toplam 8 adet ateşli silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerinden biri tutuklanırken diğer şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.