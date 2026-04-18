Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 8 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

Kimse ne yaptığını anlamadı: Etrafında aracıya etrafında dönen sürücü iş yerine çarptı
Kimse ne yaptığını anlamadı: Etrafında aracıya etrafında dönen sürücü iş yerine çarptı
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda, gözaltına alınan 2 şüphelinin yapılan ikamet ve araç aramasında; 1 adet ruhsatsız uzun namlulu otomatik tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 30 adet fişek, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız otomatik tüfek olmak üzere toplam 8 adet ateşli silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerinden biri tutuklanırken diğer şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA