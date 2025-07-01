Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç direğe çarpıp durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçesi Köprüdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yol kenarında bulunan direğe çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.