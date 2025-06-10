Malatya-Elazığ yolu Turgut Özal Tıp Merkezi Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, Malatya- Elazığ yolu üzeri Turgut Özal Tıp Merkezi Kavşağı’nda meydana geldi. H. K. (38) yönetimindeki 44 EG 762 plakalı otomobil, Elazığ istikametinden Malatya istikametine orta şeritten seyir halindeyken kavşağa dönüş yapmak istediği sırada, sol şeritten ilerleyen H. B. (38) idaresindeki 34 CFV 092 plakalı otomobilin sağ ön ve yan kısımlarına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada, her iki araçlarda bulunan iki sürücü H. K. ile karşı araçta bulunan S. B. (73) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.