Elazığ Belediyesi, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Elazığ İnşaat Malzemeleri, Mobilya, Emlak, İş Makinaları ve Yapı Teknolojileri Fuarı düzenleyecek.

Elazığ’da belediye tarafından 2025 yılının ilk fuarı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından Elazığ’a kazandırılan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Daha önce birçok başarılı organizasyona ev sahipliği yapan Fuar Merkezinde düzenlenen Tarım Fuarı, Oto Show ve Kitap Fuarı gibi etkinlikler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmüştü. 1-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Elazığ İnşaat Malzemeleri, Mobilya, Emlak, İş Makinaları ve Yapı Teknolojileri Fuarına sektör temsilcilerinin yanı sıra vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Şehrin inşaat ve emlak sektöründeki potansiyelinin daha geniş kitlelere duyurulması hedeflenen fuar, inşaat ve yapı sektöründe faaliyet gösteren firmaların tanıtılması ve yeni yatırım fırsatlarının ortaya çıkması amacıyla düzenlenecek. Katılımcılara yeni iş fırsatları oluşturmak ve sektördeki yenilikleri keşfetmek için bir fırsat sunacak olan fuar, 13.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sektörde faaliyet gösteren tüm firmalar ve vatandaşlar fuara davet edildi.