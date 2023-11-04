Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nın girişimci kadınları, Cumhuriyet’in 100. yıl etkinliklerinde el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları dolayısıyla gerçekleşen etkinliklere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) renk kattı. Alışveriş merkezine stant açarak branş tanıtımlarını uygulamalı olarak gerçekleştiren KO-MEK’in girişimci kadınları ziyaretçilerden tam not aldı. Gerçekleştirdiği etkinliklerde çini boyama, ahşap boyama, yüz boyama, resim ve müzik branşları yer aldı. Girişimci kadınlar, stantlarda ziyaretçilerle birlikte uygulama yaparak keyifli gün geçirmesini sağladı. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklere İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ve çok sayıda ziyaretçi katıldı. Kocaeli’nin üreten kadınlarının yer aldığı üreten ve girişimci kadınlar kooperatiflerinin de katıldığı Cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerinde kadın kooperatifleri üyeleri el emeği göz nuru ürünlerini sergileyerek satışa sundu. Üreten kadınlara destek sağlamak amacıyla açılan stantlarda birbirinden güzel ürünler ziyaretçiler tarafından satın alındı.