Ekvator Enerji, Hepsiburada İş Ortağım platformunda yer alan satıcılara özel avantajlı elektrik tarifeleri sunmak için bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, Hepsiburada satıcıları, Ekvator Enerji’nin sunduğu indirimli elektrik tarifelerinden faydalanarak işletme maliyetlerini azaltma fırsatı yakalıyor.

Hepsiburada İş Ortağım Platformu’nda yer alan satıcıların tüketimleri doğrultusunda sunulan tarifelerden faydalanarak, 12, 24 ve 36 ay seçenekleri doğrultusunda anlaşma süresince sabit oran ile indirimli elektrik kullanma hakkına sahip olacak.

Satıcılara sunulan bu kampanyadan, yıllık tüketimi 15.000 kWh üstü ve aylık elektrik faturası 7 bin TL üzerinde olan satıcılar yararlanabiliyor. Kampanya hakkında konuşan Ekvator Enerji Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Arda Tunca, "Kampanya süresince Hepsiburada’nın iş ortaklarına indirimli ve 12/24/36 ay seçenekleri doğrultusunda sabit oran ile elektrik tedarik hizmeti sunacağız. Kampanyadan yararlanmak isteyen satıcılar, cozumortagi.hepsiburada.com sitesi üzerinden başvurularını yapabilir, 0850 840 36 00 numaralı Ekvator Enerji İletişim Merkezi’ni arayarak ya da [email protected]’a adresine mail göndererek başvuru taleplerini iletebilirler. Kampanya 31.12.2025 tarihine kadar devam edecektir" dedi.