Türkiye’de ücretli çalışan sayısı, 2025 Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artış göstererek 15 milyon 658 bin 462 kişiye ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 15 milyon 289 bin 223 olarak kaydedilmişti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Nisan ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistiklerini yayımladı.

Nisan 2025 verileri, özellikle inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki istihdam artışıyla Türkiye ekonomisindeki iş gücü dinamizminin devam ettiğini ortaya koyuyor.

SEKTÖREL DAĞILIM: İNŞAAT VE TİCARET-HİZMET ÖNE ÇIKTI

Sektörel bazda incelendiğinde, 2025 Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak inşaat sektöründe yüzde 7,3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,6 artarken, sanayi sektöründe yüzde 1,3 azaldı.

Aylık verilere göre, ücretli çalışan sayısı Nisan 2025’te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 yükseldi. Bu dönemde inşaat sektörü yüzde 2,4’lük artışla en güçlü performansı sergilerken, ticaret-hizmet sektörü yüzde 0,6, sanayi sektörü ise yüzde 0,4 büyüme gösterdi.