Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Mart ayında 1 milyar 588 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB’nin 2025 yılının Ocak-Mart döneminde ihracatı 4 milyar 477 milyon dolar olurken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı 18 milyar 228 milyon dolara ilerledi.İZMİR (İGFA) - 248 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 6 artırarak zirvedeki yerini korurken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 135 milyon dolarlık döviz getirisiyle ikinci ve Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 6 artışla 120 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sıranın sahibi oldu.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Mart ayında en fazla artış gösteren sektör olarak ihracatını yüzde 47 artışla 46 milyon dolara taşıdı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Mart ayını 103 milyon dolarla, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise Mart ayını 98 milyon dolar ihracatla geride bıraktı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 25 artışla 95 milyon dolarlık, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 5 artışla 95 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mart ayında 73 milyon dolarlık ihracat rakamını kayda aldı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği ihracatını 58 milyon dolara, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ihracatını 36 milyon dolara taşıdı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise ihracatını 14 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırmayı başardı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN REKABET GÜCÜNE YÖNELİK CİDDİ SİNYALLER GELİYOR

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, son dönemde küresel ticaret dinamiklerinde yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin ihracat performansını ve genel ekonomik direncini doğrudan etkilediğini belirterek, "ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük tarifelerine göre, Türkiye, yüzde 10 ile AB ve Çin'den daha avantajlı görünse de, bu geçici ve temkinli yönetilmesi gereken bir avantaj. Trump’ın politikaları genelde korumacı olduğu için, bu uzun vadede başka alanlarda baskıya dönüşebilir. Emek yoğun sektörlerimizdeki kan kaybı artık daha görünür durumda" diye konuştu.

Hazır giyim sektörünün düşüşün en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Eskinazi, "Mart ayı verilerine göre, uzun yıllardır ihracatta ilk üçte yer alan hazır giyim, Türkiye genelinde ihracatta beşinci sıraya gerilemiş durumda. Bu, sadece geçici bir düşüşten öte, yapısal bir kırılmaya işaret ediyor. Enerji ve hammadde maliyetlerinin yüksekliği, düşük kur politikası, artan işçilik giderleri ve ihracat pazarlarındaki daralma, sektörlerimizin yükünü daha da artırıyor. Benzer bir kayıp da tarım sektöründe yaşanıyor. Birkaç yıl öncesine kadar tarım ürünleri ihracatı, sanayi ürünlerindeki daralmayı telafi eden bir denge unsuru haline gelmişti. Ancak bugün gelinen noktada, düşük kur politikası nedeniyle tarım ürünlerinin rekabetçiliği ciddi biçimde aşınmış durumda. Girdi maliyetleri dövize bağlı olarak artarken, ihracat gelirleri baskılanıyor. Bu da hem üretici hem de ihracatçı açısından sürdürülemez bir tablo ortaya koyuyor. Sadece geçici kur artışları ya da teşvik mekanizmalarıyla bu tabloyu düzeltmek mümkün değil" diye konuştu.