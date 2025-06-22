Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, ehliyetsiz çıkan motosiklet sürücüsü 18 bin lira cezadan kaçamadı.

Kaza, sabah saat 09.13’te Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.E.G. (17) yönetimindeki 16 BHJ 941 plakalı motosiklet, park halindeyken caddeye çıkan sürücü Hikmet K. (47) idaresindeki 31 AKR 669 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.