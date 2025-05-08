Kırklareli’nde ehliyet sınavına giren bir kişi hazırladığı kopya düzeneği ile yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Şehit Astsubay Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ehliyet sınavına giren M.Y.’den sesler geldiğini duyan görevli öğretmen durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin kontrolünde şahsın kulağına dışarıdan görünmeyecek şekilde yerleştirilmiş kulaklık, kamera düzeneği içeren kauçuk kaplamalı kopya cihazı, sim kart ve ses cihazı tespit edildi. M.Y. kulağındaki düzeneği çıkaramayınca hastanede tıbbi müdahale ile çıkarıldı, hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA